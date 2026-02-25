Start bouw woon/zorgcomplex Grote Lijster Uithoorn

Uithoorn – Met het symbolisch slaan van de eerste palen is 19 februari officieel gestart met de bouw van woon/zorgcomplex Grote Lijster in Uithoorn. In aanwezigheid van alle projectpartners en buurtbewoners werd door Gaudium Real Estate, Pleijsier Bouw, Kloek Wonen met Zorg, Bouwinvest en de Gemeente Uithoorn het officiële startsein gegeven voor de realisatie van 42 wooneenheden met algemene voorzieningen op de voormalige locatie van stichting Zideris.

Grote Lijster geldt als één van de meest duurzame woon/zorgontwikkelingen van Nederland en onderscheidt zich door uitzonderlijk hoge prestaties op het gebied van duurzaamheid en toekomstbestendigheid. Het nieuwe complex zet daarmee een nieuwe standaard voor toekomstbestendige woonzorgconcepten.

Wethouder Ferry Hoekstra benadrukt daarnaast het maatschappelijke belang: “In de gemeente Uithoorn vinden we het belangrijk dat wonen en zorg hand in hand gaan. Zeker nu mensen langer thuis wonen, moeten we voorzieningen creëren die daarbij passen. Met dit nieuwe woon/zorgcomplex geven we concreet invulling aan onze woonzorgvisie: een plek waar ouderen met dementie veilig, vertrouwd en dicht bij hun sociale omgeving kunnen blijven wonen, met de zorg die zij nodig hebben, onder één dak.” De realisatie van Grote Lijster is het resultaat van een intensieve samenwerking tussen ontwikkelaar, bouwer, belegger, zorgexploitant en gemeente.

Op de foto: Met het symbolisch slaan van de eerste palen is 19 februari officieel gestart met de bouw van woon/zorgcomplex Grote Lijster in Uithoorn. Foto: aangeleverd.