Start bouw 2e fase watertanks in Nepal

Aalsmeer – Stichting Nepal Benefiet Aalsmeer (NBA) sluit het jaar goed af en kan wederom elf watertanks laten bouwen in het bergdorpje Tobang in Nepal.



Omdat de bewoners van Tobang nu uren moeten lopen over lastige bergpaden om water te halen bij vaak vieze waterbronnen wil NBA de ruim 300 inwoners van dit dorpje helpen door hier 33 water opvangtanks te bouwen. Elke watertank vangt 6.000 liter regenwater op en kost per stuk ongeveer 1.000 euro. Dit jaar is NBA actief bezig geweest om voor dit mooie project geld in te zamelen.



Bij de bouw van alle tanks helpt de lokale bevolking mee. Dit is belangrijk, omdat zij op deze manier ook gelijk uitleg en training krijgen over hoe ze om moeten gaan met de tanks en hoe ze deze op een goede manier kunnen onderhouden.



Om het project behapbaar te houden is de inzameling van het geld en de bouw van de tanks in drie delen van elf tanks opgeknipt. In oktober 2018, na het benefietconcert, was er voldoende opgehaald om te starten met de bouw van de eerste elf watertanks. Dankzij een aantal sponsoren waaronder de Lionsclub, St. Ketaaketighar Nepaalma, de jaaropbrengst van de verkoop van Nepalese spullen door twee vriendinnen en veel andere particuliere donaties kan nu ook gestart worden met de bouw van de tweede elf watertanks.



Naast de inzamelacties die NBA houdt, krijgt zij ook steun van Wilde Ganzen. Voor iedere euro die de Stichting ophaalt legt Wilde Ganzen 50 eurocent bij. Wilde Ganzen koos ons project tot project van de week en liet ook op 16 december een TV spotje op NPO 2 zien over dit mooie waterproject zien. Naast Wilde Ganzen heeft NBA ook steun gekregen van Onwikkelingssamenwerking Aalsmeer (OSA).



Doneer flessenbon bij AH

Stichting Nepal Benefiet Aalsmeer gaat nu volop aan de slag met inzameling voor de laatste elf tanks. Dit kunnen zij niet zonder u. Draagt u de stichting ook een warm hart toe en vindt u het ook belangrijk dat iedereen schoon drinkwater moet krijgen? Alle donaties groot of klein zijn van harte welkom. Sinds november kunt u ook uw flessenbonnen bij Albert Heijn in Kudelstaart doneren aan dit project.



ANBI Status

Sinds kort heeft de stichting ook een Anbi status waardoor giften afgetrokken kunnen worden van de belasting. Meer weten hierover? De Stichting is bereikbaar via telefoonnummer 06-23861976. Of via e-mailadres: nepalbenefiet@gmail.com. Meer informatie over het project en het rekeningnummer is te vinden op de website www.nepalbenefietaalsmeer.com (een geheel nieuwe website is in de maak).