Start aanleg OCAP-CO2 leiding in PrimA4a

Aalsmeer – In de Haarlemmermeer, in het glastuinbouwgebied PrimA4a tussen de Westeinderplassen en de A4, is OCAP gestart met de aanleg van een basisleiding voor de levering van aan de glastuinbouw. De aanleg is een belangrijke stap voor de verduurzaming van de glastuinbouw in de Greenport Aalsmeer. Een deel van de kassen in PrimA4a kan vanaf het voorjaar 2021 de CO 2 hergebruiken, die bij Shell Pernis en bio-ethanolproducent Alco wordt afgevangen.

Glastuinbouwbedrijven gebruiken voor hun teelten onder andere kunstlicht, warmte en CO 2 . WKK-installaties leveren op een efficiënte manier alle drie. Ze draaien op aardgas en leveren daarmee elektriciteit voor belichting van de gewassen. Daarbij komen warmte en CO 2 vrij, die benut worden voor de groei van de planten in de kas.

De glastuinbouw wil verduurzamen en daarom minder gas gaan gebruiken. Inkoop van elektriciteit kan de rol van gas overnemen, maar een belangrijke voorwaarde is dat de CO 2 -voorziening dan op een andere manier geregeld is. Door CO 2 bij de industriële installaties van Shell Pernis en Alco af te vangen en vervolgens naar tuinders te brengen voor hergebruik, ontstaat er een duurzame win-win.

Gedeputeerde Ilse Zaal van de provincie Noord-Holland: “Deze CO 2 leiding naar PrimA4a is een belangrijke ontwikkeling voor deze unieke locatie waar ruimte is voor glastuinbouwbedrijven. De verduurzaming en innovatie van de glastuinbouw is indrukwekkend. PrimA4a biedt bedrijven de ruimte om te ondernemen.”

Met de aanleg van deze CO 2 leiding hoeven de glastuinbouwbedrijven hun ketels of warmtekrachtinstallaties minder te stoken. Vooral in het voorjaar en de zomer levert dit een flinke besparing op. Dit betekent concreet dat tuinders minder CO 2 gaan uitstoten. Het levert een unieke winst op voor zowel het milieu als voor de glastuinbouw, en stelt de glastuinbouw in staat om de komende jaren de stap naar duurzame energie te gaan zetten.



Richard Hartensveld is directeur van Schenkeveld. De tomatenkweker heeft een nieuwe kas van 22 hectare gerealiseerd in PrimA4a. “Voor de groei van tomaten is CO 2 essentieel. Onze locaties in Westland en Midden-Delfland maken al jaren gebruik van CO 2 van OCAP en voor verdere verduurzaming van Schenkeveld Schiphol is OCAP ook een hele goede aanwinst.”

Dave Vlaming, gebiedscoördinator bij Greenport Aalsmeer, is trots dat de aanleg van het CO 2 -net in PrimA4a van start gaat. “Diverse partijen zijn hierover jaren met elkaar in gesprek geweest en nu gaat eindelijk de schop de grond in. Dit CO 2 -net is een hele belangrijke randvoorwaarde voor de verduurzaming van PrimA4a. Komende jaren wil ik graag samen met de ondernemers in PrimA4a aan de slag om het gebied toekomstbestendig en duurzaam te maken.”

De volgende fase is om de transportleiding in 2021 door te trekken onder de Westeinderplassen door naar het glastuinbouwgebied De Kwakel-Kudelstaart, om van daaruit een compleet nieuw distributienet door het gebied heen aan te leggen. Een mogelijke volgende uitbreiding in 2022 is in de richting van glastuinbouwgebied Nieuw Amstel (Nieuwveen). Na realisatie hiervan zijn de belangrijkste glastuinbouwgebieden met de meeste CO 2 -behoefte in de Greenport Aalsmeer voorzien van externe CO 2 .