Groei & Bloei Aalsmeer zet Geraniummarkt zelfstandig voort

Aalsmeer – De Geraniummarkt wordt al meer dan dertig jaar georganiseerd door Groei & Bloei Aalsmeer. Daarbij werd jarenlang prettig samengewerkt met de Winkeliersvereniging Centrum Aalsmeer. In die periode is de Geraniummarkt uitgegroeid tot een jaarlijks terugkerend evenement dat veel bezoekers naar het centrum van Aalsmeer trekt.

Samenwerking

“De afgelopen periode zijn er verschillen van inzicht ontstaan over de samenwerking”, vertelt Henk Kanters, één van de organisatoren van het eerste uur. “Er zijn ernstige verwijten geuit aan het adres van de vertegenwoordigers van Groei & Bloei Aalsmeer. Ondanks herhaalde verzoeken om deze verwijten met concrete voorbeelden te onderbouwen, is die onderbouwing uitgebleven. Onder deze omstandigheden heeft Groei & Bloei Aalsmeer besloten de samenwerking met de Winkeliersvereniging Centrum Aalsmeer te beëindigen.” Kanters vervolgt: “Deze beslissing heeft geen gevolgen voor het voortbestaan van de Geraniummarkt. Groei & Bloei Aalsmeer blijft verantwoordelijk voor de organisatie en zal het evenement vanaf nu zonder samenwerking met de Winkeliersvereniging Centrum Aalsmeer voortzetten.”

Voorbereidingen gestart

De eerstvolgende Geraniummarkt vindt plaats op zaterdag 8 mei 2027 op het Raadhuisplein. De voorbereidingen zijn inmiddels gestart en Groei & Bloei Aalsmeer kijkt ernaar uit om samen met vrijwilligers, deelnemers en bezoekers opnieuw een sfeervolle en succesvolle Geraniummarkt neer te zetten. Groei & Bloei Aalsmeer spreekt haar waardering uit voor iedereen die zich de afgelopen decennia heeft ingezet voor het slagen van de Geraniummarkt en blijft zich ook in de toekomst inzetten om deze mooie traditie voor Aalsmeer te behouden.

Foto: Bloemen en planten scoren tijdens de Geraniummarkt in Aalsmeer (foto redactie).