Munckhof blijft woon-werkvervoer AM match verzorgen

Uithoorn – Medewerkers uit Uithoorn en de omliggende gemeenten die via AM match aan het werk zijn, kunnen ook de komende jaren gebruikmaken van het vervoer van Munckhof. Het taxibedrijf heeft de opdracht voor het woon-werkvervoer opnieuw gegund gekregen. Het nieuwe contract loopt twee jaar en kan daarna nog tweemaal met twee jaar worden verlengd, tot uiterlijk 30 juni 2032.

AM match is een samenwerkingsverband van de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn. De organisatie begeleidt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar betaald werk. Daarbij werkt AM match samen met ruim 200 werkgevers in de regio Amstelland-Meerlanden. Munckhof verzorgt het vervoer al sinds januari 2020. Dagelijks maken gemiddeld ongeveer vijftien reizigers gebruik van de taxidienst. Daarvoor worden ongeveer tien taxi’s ingezet. Het vervoer is bedoeld voor medewerkers die niet zelfstandig naar hun werkplek kunnen reizen.

Beoordeling

Bij de beoordeling van de inschrijvingen werd onder meer gekeken naar de begeleiding van chauffeurs en de manier waarop het vervoer wordt georganiseerd. Munckhof zet daarbij de eigen app MobiliteitsManager in. Via de app zijn gegevens over het vervoer digitaal beschikbaar voor AM match en voor ouders en verzorgers. Ook duurzaamheid speelt een rol in het nieuwe contract. Bij de start bestaat 75 procent van de ingezette voertuigen uit elektrische auto’s. Munckhof wil binnen een jaar volledig emissievrij vervoer realiseren. Voor Uithoorn betekent de voortzetting, dat een bestaande vervoersvoorziening voor inwoners die via AM match werken de komende jaren blijft bestaan.

De samenwerking beklonken. Foto: aangeleverd.