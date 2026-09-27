Music in the Air (173): Jeroen de Leur

Door Rein van der Zee

Aalsmeer – Jeroen de Leur heeft vele hobby’s, maar muziek staat op nummer 1 bij hem.

Muziek is erg belangrijk voor jou, wanneer begon het allemaal?

“Als kind begon ik er al mee. Ik zat toen op het AMV (Algemene Muzikale Vorming) in Aalsmeer en later op de muziekschool begon ik met de blokfluit (sopraan en later alt). Daarna ben ik klarinetlessen gaan volgen, heb de A, B en C diploma’s gehaald en ben bij Aalsmeers Harmonie gaan spelen. Ik kreeg toen interesse in de gitaar. Mijn broer had een gitaar maar had daar geen aanleg voor, ik nam het instrument over. Ik leerde mijzelf gitaarspelen en gebruikte o.a. een platenspeler en een bandrecorder om solo’s uit zoeken, je kon het geluid namelijk vertragen. In de Oude Veiling was ik aanwezig bij een optreden van de Aalsmeerse band The Running Fingers. Ik vond de gitaarsolo’s een beetje aan de magere kant. Uiteindelijk kwam ik in 1979 als gitarist in de band.”

Traden jullie overal op?

“Tot 1985 hebben we overal opgetreden. We waren er op een gegeven moment klaar mee. We moesten een keer optreden in Obdam, er was een sneeuwstorm gaande, wij zaten in een onverwarmde bus, en kwamen te laat in een kroeg waar anderhalve man en een paardenkop aanwezig waren. Het aanwezige publiek was erg vervelend, legden muntjes neer op het keyboard. We waren het toen een beetje zat… Uiteindelijk zijn we gestopt met optredens en besloten we om home recordings met de band te gaan maken. Dat begon in Paul Witte’s flat. Eerst namen we op met 4, later 8 en 16 sporen en daarna met computer recording. We schrijven onze eigen nummers.”

Welke instrumenten bespeel je nog meer?

“Ik speel ook viool. Na een aantal concerten in het concertgebouw te hebben gezien kreeg ik interesse in het instrument. Ik kocht mijn eerste viool bij Leen Mulder en probeerde het eerst zelf uit te zoeken. Het leek mij toch beter om les te nemen en dat ben ik in 2006, op mijn 45ste, alsnog gaan doen. Na een paar jaar les ben ik in het Amstelveens Kamerorkest gaan spelen.

Samen met leden van het orkest speel ik ook nog in twee strijkkwartetten.”

Welke muziek/muzikanten hebben jou beïnvloed?

“Daar horen zeker Michael Schenker, Eddy van Halen en Ritchie Blackmore bij, Gary Moore, Yngwie Malmsteen, maar ook The Beatles en klassieke muziek.”

Heb je nog een leuke anekdote?

“We probeerden met de Running Fingers een boekingsbureau te vinden, we vonden er één in Amsterdam, dat was een dubieus geval, we konden toen optreden ergens maar dan in Adams kostuum! Dat hebben we maar niet gedaan, haha!”

Heb jij een speciale muziekherinnering?

“Dat is het muziekstuk ‘Le Sacre Du Printemps’ van Stravinsky.”

En de toekomst?

“Lekker doorgaan met de home recordings met The Running Fingers en spelen in het orkest en de strijkkwartetten.”

Jeroen de Leur rechts in The Running Fingers beginjaren 80. (Foto aangeleverd).