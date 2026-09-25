Giftige slang op Hornweg zorgt voor verhoogde alertheid

Aalsmeer – Op de laatste avond van de Feestweek werd in de buurtapp van het laatste stukje Hornweg een bericht doorgestuurd van Nextdoor, over een slang die zaterdagmiddag op de Hornweg was gezien. Een jonge vrouw die de slang zag had de tegenwoordigheid van geest om het dier te filmen en het filmpje door te sturen naar de dierenambulance. De vrouw kreeg te horen dat het een giftige adder was, waarna zij zelf de bewoners van het huis waar de slang was gespot waarschuwde. Ook de reptielenopvang werd ingeschakeld. Deze gaf echter aan dat het hier om een onschuldige koningsslang ging en dat de bewoners hem gewoon zelf konden vangen door een doos of emmer over het dier te plaatsen. De alerte bewoner wilde het advies toch even checken en schakelde Freek Vonk en de Reptielen Zoo in en deze wisten het honderd procent zeker, het betrof een zeer giftige apsis adder, die je zeker niet zelf moet benaderen, omdat een beet niet alleen zeer pijnlijk, maar zelfs dodelijk kan zijn, en dat ziekenhuisopname altijd noodzakelijk is.

Aan de bewoners het advies om heel alert te zijn en om kleine kinderen en huisdieren binnen te houden. Als de slang zich zou laten zien moest er minimaal 15 meter afstand worden gehouden, en kon de Reptielen Zoo worden gebeld. Ook werd verteld dat de slang in principe binnen een straal van 150 meter zou blijven, maar dat hij daarbinnen overal zou kunnen zitten. Onder de bosjes, onzichtbaar in het grasveld, achter hout, onder stenen, en zelfs in een auto. Preventief een zoekteam sturen zou niet zinvol zijn, en ook was er geen deskundige bereid om langs te komen om meer informatie te geven aan de bezorgde bewoners. Vooral voor ouders van kleine kinderen en eigenaren van huisdieren was dit onbegrijpelijk. Een afstand van 15 meter zou veilig zijn, maar het fiets- en voetpad van de Hornweg is maar 4 meter breed en wordt aan beide kanten omzoomd door laag struikgewas, een ideale schuilplaats voor een slang. Bovendien wordt het fiets- en voetpad op dit deel van de Hornweg intensief gebruikt, ook door kinderen die van en naar school in Amstelveen of Aalsmeer fietsen, of onderweg zijn naar de bushalte op de Legmeerdijk. Ook is een ‘rondje Hornweg’ een populair ommetje voor wandelaars uit de wijk Nieuw-Oosteinde, al dan niet met een hond aan de lijn.

Er zijn door de bewoners verschillende instanties benaderd, waaronder dierenambulance, verschillende reptielenopvangen, politie en de gemeente. En hoewel de gemeente de aanwezigheid van de slang wel als veiligheidsrisico aanmerkte, werd voor eventuele maatregelen verwezen naar de provincie, en ook dat contact leidde niet tot actie. Pas bij concrete waarneming zouden de experts richting Aalsmeer komen. Voor de bewoners volgden een aantal dagen in verhoogde staat van alertheid. De tuinen werden verboden terrein voor kinderen en huisdieren, opritten werden afgespeurd naar tekenen van de slang, honden werden kort aan de lijn over de Hornweg meegevoerd naar de veilig geachte grasstroken verderop in de wijk Nieuw-Oosteinde. Dat deze grasstroken toch niet zo veilig waren bleek woensdag 16 september, toen een tiener zag hoe de slang, ongeveer 200 meter van de plek waar hij het eerst werd gezien, bij het bruggetje in de Zeeltstraat in Nieuw-Oosteinde aan zijn einde kwam onder de wielen van een vuilniswagen. Slecht nieuws voor de slang, maar opluchting op de Hornweg. En hoewel de slang nu geen gevaar meer vormt, blijven de bewoners wel achter met het gevoel dat ze door instanties aan hun lot zijn overgelaten.

Foto: De overleden slang, onder de wielen gekomen van een vuilniswagen (foto aangeleverd).

