Bewonersoverleg Dorpsraad Kudelstaart

Kudelstaart – Op maandag 28 september houdt de Dorpsraad Kudelstaart haar maandelijkse bewonersoverleg in Het Dorpshuis en volgens het bestuur zijn er weer voldoende onderwerpen om te bespreken. Het bewonersoverleg begint om 20.00 uur.

Er wordt verslag gedaan van de fietstocht door Kudelstaart in juni, de voortgang van de gebiedsvisie Kudelstaart en de nieuwbouw aan het Ger van Halmhof (Bilderdammerweg) komen aan de orde, evenals de voortgang van Westeinderhage en de ontwikkelingen van glastuinbouw in Kudelstaart en De Kwakel.

Verder wordt gesproken over de opvang van arbeidsmigranten aan de Dwarsweg, het groenonderhoud, de renovatie van speeltuintjes, enkele verkeerskundige zaken (waaronder de dijkverbetering aan de Kudelstaartseweg) en Schiphol en het bezoek van minister Karremans.

Uiteraard is er ook gelegenheid om signalen uit het dorp te delen met elkaar. Na afloop worden de aanwezigen uitgenodigd om nog wat na te praten aan de bar. De Dorpsraad hoopt vele betrokken inwoners welkom te mogen heten.

Foto: Dijkverbetering aan de Kudelstaartseweg (aangeleverd).