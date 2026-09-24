Ook biljarten op dinsdag bij Biljartvereniging Aalsmeer

Aalsmeer – Start met biljarten bij Biljartvereniging Aalsmeer! De biljarttafels staan klaar en er zijn verschillende soorten ballen en keu’s aanwezig. Maar biljarten is natuurlijk veel meer dan alleen een balletje stoten. Het is ontspanning, concentratie, gezelligheid en vooral samen plezier hebben. Dit seizoen heeft Biljartvereniging Aalsmeer iets nieuws: vanaf 29 september wordt gestart met een extra speelmiddag op dinsdag! Deze nieuwe speeldag komt naast de vertrouwde speelmiddagen op maandag, woensdag en zaterdag. Een aantal leden zal voortaan op dinsdag gaan spelen vanuit de maandag of woensdag. Daardoor ontstaat er op de andere speeldagen weer ruimte voor nieuwe leden.

Bent u dus op zoek naar een leuke hobby, wilt u het biljarten opnieuw ontdekken of lijkt het u gewoon gezellig om eens een middagje mee te doen? Dan bent u van harte welkom! Biljartvereniging Aalsmeer is te vinden aan de Oosteinderweg 287. De speelmiddagen starten om 13.00 uur. De koffie staat klaar, de biljarttafels wachten en aan gezelligheid is geen gebrek.