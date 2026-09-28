Argon laat punten in Nieuwkoop

Mijdrecht – De geschiedenis herhaalde zich zaterdag voor Argon. De Mijdrechtenaren wisten ook de afgelopen twee seizoenen niet te winnen in Nieuwkoop en ook deze keer gingen de punten naar de thuisploeg. Hoewel een punt zeker verdiend zou zijn geweest, zat dat er niet in: 2-1.

De eerste mogelijkheid was voor Argon. Didier Reijns zag zijn inzet door doelman Demian van der Lek tot hoekschop worden verwerkt. Acht minuten later was het aan de andere kant wel raak. Na slecht uitverdedigen kon Jayden Koot in een vol strafschopgebied vrij uithalen: 1-0.

Argon probeerde daarna de gelijkmaker te forceren. Een omhaal van Reijns na een vrije trap van Justin Schouten werd gestopt door Van der Lek en een vrije trap van Jordy Zwaneveld scheerde over de lat. Na een half uur kwam de verdiende gelijkmaker alsnog. Een hoekschop van Schouten werd door Steyn Bol diagonaal in de verre hoek gekopt: 1-1. Argon kreeg daarna nog mogelijkheden. Stan van Scheppingen schoot via de lat over en bracht even later Jayson van der Neut in stelling, maar ook diens inzet ging over. Op slag van rust ging het defensief opnieuw mis. Een opnieuw ingebrachte bal werd door Tim Waning vrijstaand binnengekopt: 2-1.

In de tweede helft viel in eerste instantie weinig te melden. Stan van Scheppingen kopte naast en met nog een half uur op de klok kwamen Dawid Gajda en Cas Jansen binnen de lijnen. Milan Keizer werd in het strafschopgebied ten val gebracht, maar scheidsrechter Robert Westland zag er geen overtreding in. Met de komst van Sebas Kroon en Yuga Sugimoto brak een spannend laatste kwartier aan. Juran Doezeman voorkwam een treffer van Robin Voorend en aan de andere kant plukte Van der Lek een voorzet/schot van Van Scheppingen uit de kruising. Drie hoekschoppen op rij leverden nog een kopkans voor Cas Jansen op. Ook een hard en laag schot van Justin Schouten werd door Van der Lek gestopt. Zo bleef het 2-1 en hield Nieuwkoop de drie punten in eigen huis. Zaterdag speelt Argon thuis tegen het nog ongeslagen CVV Berkel uit Berkel en Rodenrijs.

Verlies voor Argon in Nieuwkoop. Foto: Hans van Gelderen.