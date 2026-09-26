Presentatieavond OSA in het Parochiehuis

Aalsmeer – Op woensdag 7 oktober houdt de Stichting Ontwikkelings-Samenwerking Aalsmeer (OSA) haar jaarlijkse presentatieavond in het Parochiehuis/Grote zaal Bacchus aan de Gerberastraat. De avond begint om 20.00 uur, open vanaf 19.30 uur voor koffie en thee, en edereen is welkom! Het thema dit jaar is ‘Gezondheid zonder Grenzen’.

Voor de pauze komen twee organisaties aan het woord die in 2025 subsidie van de OSA mochten ontvangen. De Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer kreeg subsidie voor enkele projecten in Tanzania. Zowel voor studenten van ziekenhuizen als van de ziekenhuizen zelf.

Ook komt Suzanne Langelaan, contactpersoon van Stichting Kenya Kesho, vertellen over de aanleg van duurzame, biologische landbouw van 3 hectare bij een schoolboerderij in Mshiu Village, Kenya. De OSA heeft subsidie toegekend voor educatie aan meisjes om armoede te bestrijden en hen te helpen een toekomst op te bouwen.

Na de pauze is hetwoord aan Wouter van Empelen van Stichting Artsen zonder Grenzen. Artsen zonder Grenzen biedt medische zorg aan mensen die getroffen zijn door conflicten, natuurrampen, epidemieën en uitsluiting van zorg. En spreken zich uit over de misstanden die zij zien.

Er zijn tevens stands te zien van organisaties en hun projecten die subsidie mochten ontvangen van de OSA in 2025. Meer informatie over OSA via de website: www.osa-aalsmeer.nl, per e-mail via info@osa-aalsmeer.nl of bel 06-16934773.

Foto: Medewerkers van een ziekenhuis in Tanzania (aangeleverd).