Stamppotten voor gasten Rode Kruis

Uithoorn – In de laatste week van januari hield het Rode Kruis afdeling Uithoorn en De Kwakel een gezellige stamppotten-ochtend voor haar gasten. Het is inmiddels een vast begrip geworden om dit in januari te doen, in plaats van de veel drukkere decembermaand.

Vrijwilligers van de Sociale Hulp groep hebben gezorgd dat de 62 gasten hebben genoten van een leuke programma.

Onder het genot van koffie en koek is informatie gegeven over verschillende Rode Kruis activiteiten in Uithoorn en De Kwakel, zoals een Vakantieweek, de Contactcirkel en Zelfredzaamheid. gevolgd door een quiz over Uithoorn en Nederlandse feiten en personages, georganiseerd en begeleid door de afdeling Rode Kruis Jeugd. Er waren prijzen voor de eerste drie winnaars, met ook aandacht voor twee poedelprijzen!

Drie stamppotten 

Na een drankje werd de stamppot-lunch geserveerd, verzorgd door Slager Eijk en Veld uit De Kwakel, een heerlijke keuze van drie stamppotten en drie vleessoorten met bijbehorende sausjes. De lunch werd afgerond met een frisse fruitsalade. Met een dankwoord aan iedereen die heeft geholpen werd de ochtend afgerond en de gasten terug naar huis gebracht.