Sportiviteit en plezier bij schoolvoetbaltoernooi

Uithoorn – Wie herinnert het zich niet: het schoolvoetbaltoernooi als hét sportieve hoogtepunt van het schooljaar. Op woensdag 25 juni was het sportpark van Legmeervogels weer een levendig decor van juichende kinderen, leerkrachten én ouders, sportieve duels en onvergetelijke momenten. Het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi voor de basisscholen in Uithoorn stond op het programma. Naast dat sporten en bewegen gezond is, was op dit schoolvoetbalevenement weer overduidelijk zichtbaar dat sporten ook verbindt.

Sportief en gezellig

Het schoolvoetbaltoernooi bracht weer alles samen wat sport zo mooi maakt. Rinkelende fluitjes, spanning langs de lijn en overal lachende gezichten. Soms was er ook een traantje omdat er pijntje was, maar daar waren de EHBO-vrijwilligers snel bij om een pleistertje te plakken of een aai over de bol te geven. Met veel sportiviteit, verbinding en gezonde rivaliteit was te zien hoe acht basisscholen samen, met maar liefst 78 teams in een sportieve en gezellige sfeer streden om de winst en de Fair Play Cup wisselbeker. Een dag vol plezier, gezonde spanning, aanmoedigingen vanaf de zijlijn en een gevoel van teamgeest. Het zijn precies dit soort momenten die later in de herinnering blijven hangen als een vrolijk hoofdstuk uit de basisschooltijd.

Zoals bij elke wedstrijd kan er maar één de winnaar zijn en in de verschillende poules gingen de volgende teams er met de eerste prijs vandoor: Groep 5 jongens: Kwikstaart 2, Groep 6 jongens: De Springschans 2, Groep 5/6 meiden: De Springschans 2, Groep 7 jongens: Het Duet 2, Groep 8 jongens: Kwikstaart 3, Groep 7/8 meiden: Toermalijn 2.

Mooiste prijs

Misschien wel de mooiste prijs van allemaal was er voor basisschool De Kwikstaart, die dit jaar de Fair Play Cup wisselbeker 2025 in ontvangst mocht nemen; een prijs voor sportiviteit en positief gedrag op en rond het veld. Prijzen zijn leuk, maar zonder verliezers kunnen er ook geen winnaars zijn. Meedoen aan dit schoolsportfeestje is voor veel kinderen dan ook veel belangrijker dan winnen en is het schoolvoetbaltoernooi een hoogtepunt van het schooljaar.

Goed om te zien dat er tussendoor geen vette snacks door de kinderen werden gegeten, maar men genoot van het fruit dat door sponsor Jumbo Uithoorn Plemp in samenwerking met JOGG beschikbaar was gesteld. Legmeervogels was weer een goede gastheer en stagiaires van de HVA en de scheidsrechters hebben ervoor gezorgd, dat alles tot in de puntjes was geregeld. De organisatie van Team Sportservice kijkt tevreden terug op een geslaagde dag.

Het schoolvoetbaltoernooi bracht weer alles samen wat sport zo mooi maakt. Foto: Peter Pos.