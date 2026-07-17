Aalsmeer – Kinderhulp Afrika houdt een zomeractie voor kinderen in Oeganda. De stichting ondersteunt kinderen die wees zijn of uit kansarme gezinnen komen. Door ze onderwijs te geven en alle zorg die nodig is. Met de zomeractie wil Kinderhulp Afrika honderden kinderen noodzakelijke medische zorg geven en ook zwemlessen voor de kinderen mogelijk maken.

Gift maakt groot verschil

Kinderhulp Afrika heeft een hart voor kinderen die kansarm zijn en wil ze goede zorg geven. Nu het ebolavirus in Oeganda is geconstateerd, krijgen de kinderen extra medische checks. Dat kost helaas extra geld. Bezuinigen is geen optie, het gaat om de gezondheid van de kinderen! Met de zomeractie wil Kinderhulp Afrika deze medische checks blijvend mogelijk maken.

Zwemles

Goede zorg voor de kinderen betekent ook dat ze zwemles krijgen. Het geeft ze zelfvertrouwen én vaardigheden om zich in het water te redden als dat nodig is. Veel kinderen in Oeganda kunnen niet zwemmen. Daarom is zwemles extra noodzakelijk. Ook daar is de zomeractie voor bestemd.

Dagje uit

Daarnaast zou de stichting graag iets extra’s voor de kinderen willen doen. Deze kinderen, die zijn opgegroeid in grote armoede, verdienen het om even kind te kunnen zijn. Voor de allerkleinsten zou een uitje naar een speeltuin fantastisch zijn. De oudere leerlingen zien uit naar een excursie of een bezoek aan een bedrijf waar ze veel kunnen leren. Helpt u mee om de kinderen een zorgeloze zomer te geven? Er is 90 euro per kind nodig. Een gift kan worden overgemaakt naar: NL43INGB0000005066 t.n.v. St. Kinderhulp Afrika o.v.v. Zomergift 2026. Meer informatie: www.kinderhulp-afrika.nl.

Foto: Kinderen in Oeganda (aangeleverd).