30e Feestweek Aalsmeer met veel artiesten en activiteiten

Aalsmeer – Eind mei startte de kaarverkoop voor de Feestweek Aalsmeer en binnen enkele dagen waren alle passe-partouts en kaarten voor de donderdagavond uitverkocht en volgde twee of drie dagen later de mededeling dat ook vrijdagavond volgeboekt is. Uniek, want nog geen enkele artiest of band was bekend gemaakt. Een blind vertrouwen in de organisatie, die inderdaad al jaren garant staat voor een programma met optredens en activiteiten voor elk wat wils. Van zondag 6 tot en met zaterdag 12 september is het dagelijks feest in de tent op het Praamplein en dit jaar is een jubileum, het is de dertigste editie.

In de aanloop naar de feestweek worden de optredende artiesten en bands tijdens de vier muziekavonden bekend gemaakt en inmiddels is het programma nagenoeg rond. Tijdens de eerste feestavond op woensdag gaan de spots voor het vijfde achtereenvolgende jaar weer aan voor The Dirty Daddies. Ook kunnen de bezoekers meezingen met Ramon Fortier en dansen op de muziek die dj Eric Spaargaren gaat draaien. De donderdag staat bekend als de ‘Aalsmeerse avond’ en die wordt dit jubileumjaar gevierd met inwoner en zanger Gerard Joling die met friends, waaronder Edsilia Rombley en Xander Buisonje, garant staan voor een onvergetelijke avond. Op vrijdagavond komen Mental Theo, Donnie en Bilal Wahib naar Aalsmeer en voor een swingende afsluiting op zaterdagavond dragen Two Unlimited, de Snollebollekes, Effe Serieus en Bryan Stricker zorg. DJ Joost is er donderdag, vrijdag en zaterdag weer bij om te trakteren op feestmuziek.

Natuurlijk wordt tijdens de feestweek ook met diverse andere activiteiten gevierd, zoals de kerktentdienst op zondag, de SPIE-sportavond op maandag, het Nostalgisch Filmfestival op dinsdag, de (gratis) Rabo-kindermiddag op woensdag met onder andere Monique Smit, de feestdag voor mensen met een beperking op donderdag en de eveneens gratis ouderenmiddag op vrijdag.

Er zijn nog kaarten te koop voor de muziekavonden op woensdag en zaterdag, maar wacht niet te lang, op is op en vol is vol. Tickets zijn verkrijgbaar via www.feestweek.nl/kaarten.

Foto: www.kicksfotos.nl