Jaarmarkt Vinkeveen opnieuw trekpleister voor duizenden bezoekers

De Ronde Venen/Vinkeveen – De Jaarmarkt Vinkeveen kijkt terug op een zeer geslaagde 47e editie. Onder ideale weersomstandigheden trok het evenement woensdag 15 juli de hele dag een constante stroom bezoekers naar de Herenweg, waar ruim honderd marktkramen stonden opgesteld vanaf de Grote Kerk.

Al sinds jaar en dag vormt de jaarmarkt een vaste waarde op de evenementenagenda van Vinkeveen en de wijde omgeving. De combinatie van een gevarieerd aanbod aan kramen, gezellige terrassen en een gemoedelijke sfeer wist ook dit jaar weer veel inwoners, recreanten en toeristen te trekken. Van de vroege ochtenduren tot het einde van de middag was het op en rond het marktterrein druk met bezoekers die op zoek waren naar koopjes, elkaar ontmoetten of eenvoudigweg genoten van de levendige ambiance.

Grote belangstelling

Volgens de organisatie bevestigt de grote belangstelling dat de Jaarmarkt Vinkeveen nog altijd een belangrijke sociale en economische functie vervult voor het dorp. Het evenement brengt ondernemers, verenigingen en bezoekers samen en draagt bij aan de levendigheid van het centrum.

Met de 47e editie achter de rug kan de organisatie met tevredenheid terugkijken op een dag die volgens velen opnieuw wordt beschouwd als een van de meest geliefde en best bezochte markten in de regio. De voorbereidingen voor een volgende editie zullen op termijn weer van start gaan, waarmee een traditie wordt voortgezet die inmiddels al bijna een halve eeuw deel uitmaakt van het dorpsleven in Vinkeveen.

Ruim honderd marktkramen stonden opgesteld vanaf de Grote Kerk. Foto: aangeleverd.