Van bekeuringsgesprek naar achtervolging en aanhouding

Aalsmeer – Op de Aalsmeerderweg zag de politie afgelopen donderdag een automobilist die met een te hoge snelheid reed en tijdens het rijden een telefoon in zijn hand had. Reden genoeg voor een controle.

In plaats van stoppen, koos de bestuurder er echter voor om te vluchten. Na een gevaarlijke rit door Aalsmeer liet hij zijn auto achter bij de begraafplaats in de Ophelialaan en ging er rennend vandoor. Na een korte zoekactie werd de man aangetroffen in de bosjes in het Seringenpark en werd aangehouden.

Uit onderzoek bleek de bestuurder al voor de zesde keer zonder geldig rijbewijs reed. Hij kreeg meerdere processen-verhaal, zijn voertuig is in beslag genomen en hij zal zich moet verantwoorden bij de verkeersofficier.

“Een telefoon achter het stuur en te hard rijden brengen niet alleen jezelf, maar ook anderen in gevaar. Kies voor veiligheid en neem verantwoordelijkheid in het verkeer”, aldus de poitie.

Bron en foto: Politie Basisteam Aalsmeer-Uithoorn