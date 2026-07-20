Leerlingen Dansschool Karin Dieters schitteren in levend museum

De Ronde Venen/Abcoude – Voor de jaarlijkse eindpresentatie van de leerlingen van Dansschool Karin Dieters was de theaterzaal in het Piet Mondriaangebouw in Abcoude recentelijk omgetoverd tot een heus museum vol kunst en dans.

Het publiek werd feestelijk ontvangen met een rode loper, terwijl levende standbeelden de weg naar de zaal wezen. De voorstelling vertelde het verhaal van een groep museumbezoekers die, na het winnen van een loterij, een nacht mochten doorbrengen in het pas geopende museum Je Eigen Draai.

Het werd een bijzondere nacht, waarin kunstwerken tot leven kwamen, bezoekers moesten helpen bij het inrichten van een expositiezaal en allerlei sprookjesfiguren verschenen. De komst van dieven zorgde voor extra spanning, maar gelukkig werden zij snel door de bezoekers weggejaagd.

Het verhaal werd verteld met een afwisselende combinatie van moderne en klassieke dansen op muziek van onder andere Kinderen voor kinderen, Adele en klassiekers zoals de wals uit The Sleeping Beauty. De grande finale vond plaats op het nummer Brand New Day uit The Wizard of Oz. Met deze prachtige voorstelling lieten de leerlingen opnieuw zien waaraan zij het afgelopen seizoen, onder leiding van Karin Dieters, met veel inzet en plezier hebben gewerkt.

Leerlingen van Dansschool Karin Dieters schitterden in een levend museum. Foto: Lennard Bakker