Sportief ‘wedstrijdje’ bij veiling Historische Tuin

Aalsmeer – Iedere laatste zaterdag van de maand organiseert de Historische Tuin tijdens het zomerseizoen een dorpswandeling onder leiding van een gids in het dorp en staat een veiling in de nostalgische veilingruimte van het museum op het programma.

Afgelopen zaterdag waren de eerste edities en voor het kopen van bloemen, fruit en planten via de Jugendstil veilingklok was de belangstelling goed. Het werd een ‘wedstrijdje’ wie als eerste drukte bij de mooie bos bloemen. Een ‘wedstrijdje’ overigens met een sportieve grondslag, er was zelfs applaus voor de nieuwe eigenaars.

Ook het veilproces eens ervaren of meer te weten te komen over gebouwen en beelden in het oude dorp? Noteer dan alvast zaterdag 24 juni in de agenda.

Foto: www.kicksfotos.nl