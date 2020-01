SPIE deelt uit tijdens nieuwjaarsreceptie

Aalsmeer – De dames en heren van SPIE kunnen terug kijken op een prachtige Aalsmeerse Pramenrace en willen aanstaande vrijdag 10 januari met inwoners en deelnemers proosten op het nieuwe jaar.

Vanaf 17.00 uur staat het SPIE-bestuur klaar in De Zotte Wilg aan de Uiterweg om de beste wensen in ontvangst te nemen en uit te delen. SPIE deelt vrijdag nog meer uit, want een aantal prijzen is in september tijdens de prijsuitreiking niet opgehaald. Deze prijzen worden tijdens de nieuwjaarsreceptie weer opnieuw uitgereikt.

Ook wordt de Rode lantaarn uitgereikt aan het team wat het langste over de race heeft gedaan. En de belangrijkste prijs: Het etentje met het bestuur. Deze prijs gaat naar het team dat het leukste, mooiste en geweldigste kerststuk aan SPIE heeft gegeven.

Alle teams zijn welkom, maar een paar teams worden nadrukkelijk gevraagd om aanwezig te zijn: Kees Bonkezak, de Kleine brug en de teams die de mooiste kerststukken (zie foto) hebben gemaakt.

Dus, zin in een gezellige nieuwjaarsborrel? Kom dan vrijdag vanaf 17.00 uur langs tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Pramenrace in De Zotte Wilg.