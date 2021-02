Speuren naar ‘Happy Stones’ in Kudelstaart

Kudelstaart – Een nieuwe landelijke trend heeft ook in Kudelstaart zijn opwachting gemaakt: Happy Stones. Een Happy Stone is een steen die beschilderd is met verf of met stiften en door zomaar iemand ergers neergelegd wordt om de vinder blij te maken. Een Happy Stone die je vindt, mag je houden of ergers anders neerleggen om weer iemand anders blij te maken.

Het doel is dat de stenen ‘op reis’ gaan. Zo worden steeds nieuwe vinders blij gemaakt als ze een Happy Stone vinden. In Kudelstaart is Brenda Brouwer gestart met het beschilderen van Happy Stones en inmiddels volgt een groot aantal inwoners haar voorbeeld. Eerst gezellig, creatief aan de slag met de kinderen en vervolgens naar buiten met elkaar en verstopplekken zoeken.

Op facebook is een Happy Stones pagina aangemaakt voor Kudelstaart. Doe ook mee. Maak mooie, kleurige stenen en verstop ze voor anderen. Hoe meer inwoners meedoen, hoe meer kinderen zich kunnen vermaken met het ‘speuren’ naar Happy Stones. Wie een beschilderde steen vindt, neemt deze natuurlijk niet mee naar huis, maar zoekt een nieuwe verstopplek voor de steen. Zo blijven de Happy Stones in de roulatie. Veel plezier!