Speeltuin in Berkenlaan eindelijk open

Aalsmeer – Twee jaar geleden deed de gemeente een oproep voor ideeën die Aalsmeer nog leefbaarder moesten maken. Een nieuwe speeltuin was een populair onderwerp op particpatie.aalsmeer.nl. Het idee van aanvraagster Anke Marmoush om de speeltuin in de Berkenlaan te vernieuwen werd dan ook uitgekozen om te realiseren.

Wethouder Wilma Alink heeft op 26 maart met een bos bloemen de aanvrager en de gloednieuwe speeltuin aan de Berkenlaan bezocht: “De speeltuin is prachtig geworden, maar het heeft natuurlijk veel te lang geduurd. In de organisatie zijn er mensen die het Murphy’s speeltuintje noemen, want alles wat mis kon gaan door overmacht bij de aanleg van deze speeltuin, is zo’n beetje mis gegaan. Ik wil Anke, haar kinderen en de rest van de buurt dan ook heel erg bedanken voor al hun geduld. En ik hoop dat alle kinderen die hier komen er nog jaren heerlijk kunnen spelen.”

Stille opening

Op 19 maart zijn de hekken al weggehaald en konden de kinderen de speeltuin al uitproberen. Komende week wordt de beplanting bij de speeltuin nog in orde gemaakt. Vanwege corona kon de speeltuin helaas niet officieel geopend worden. Toch wilde de gemeente de oplevering van de speeltuin niet helemaal ongemerkt voorbij laten gaan. Naast het persoonlijke bedankje voor de aanvraagster bezorgt de lokale onderneming Promodukties daarom namens de gemeente een kaartje met paaseitjes om ook de rest van de buurt te bedanken.