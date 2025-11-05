Speelronde 7 biljartcompetitie De Ronde Venen

De Ronde Venen – Koploper Cens 2 had het in speelronde 7 van biljartcompetitie De Ronde Venen lastig tegen Cens-Gortenmulder; Evert Driehuis en Vincent Roeleveld wisten hun partij te winnen. In de gelijk-makende beurt wist Arjan Gortenmulder er nog een remise uit te slepen tegen Robert Daalhuizen. Michel Bak wist de overige partij te winnen.

De huidige nummer twee in de competitie de Merel1-Thijmen van Veen ontving thuis De Springbok1. In een sterk gelijk opgaande partij wisten Eric Aarsman samen met Kees Griffioen hun partijen te winnen. Met een serie van tien caramboles van de 31 te maken speelde Ari Bocxe deze week de hoogste serie en won hij samen met Koos de Koning de andere partijen.

In de Willisstee ontving S.V Veenland-Liquid Rubber/De Kromme Mijdrecht 2. Met drie gewonnen partijen deden de Wilnissers goede zaken; Ron Hartsink, Joep Pothuizen en Derk waren hier verantwoordelijk voor.

De kortste partij deze week werd gespeeld door Chas Jans van K.O.T. 87. In achttien beurten speelde Chas zijn 65 caramboles bij elkaar met een prachtig moyenne van 32.26%. Ook Eric Verlaan en Richard van Kolck wonnen hun partij. Betty van der Mars won haar vijfde partij op rij en speelde zich daarbij in het Dreamteam.

DenB Diensten/De Springbok hadden het erg zwaar tegen De Kromme Mijdrecht 1. De mannen Said Metalsi, Antonie Schuurman samen met Noël Huizingh haalden uit. Alleen Ton Verlaan kon er een winnende partij tegenover zetten.

De Merel 3/Thijmen van Veen ontving thuis in de Merel De Biljartvrienden/Smit fietsen/2Groen. Good old Dorus van de Meer was goed op dreef en wist in 28 beurten zijn 100 caramboles bij elkaar te spelen, ook Caty Jansen en Hans van Rijn wonnen hun partij. Nieuwkomer in deze competitie Jos van Wijk wist ook deze speelronde zijn partij te winnen.

De Merel2/Thijmen van Veen beleefde een fijne avond bij De Kromme Mijdrecht 3. Roos Aarsman zette haar goede vorm door en nam haar teamgenoten Peer (Wilco) van der Meer en Gijs van der Vliet mee in het behalen van de overwinningen. Arie Engel was te sterk en won zijn partij.

Op de foto: Jos Vermeij. Foto: aangeleverd.