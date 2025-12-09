Speciale editie Kwakel Open darts 2026

De Kwakel – De Kwakel staat aan het begin van haar jubileumjaar, 450 jaar De Kwakel. Tijdens het hele jaar zal hiervoor speciale aandacht zijn tijdens de vele Kwakelse evenementen. Zo ook tijdens De Kwakel Open Darts 2026.

Waar een leg normaliter begint op 501 punten, zal dat deze keer 450 punten zijn. Ook zal er een speciaal spel georganiseerd worden, waarbij 450 punten centraal staat en dat een Kwakelse prijs kent. Dit betekent dat deze editie van de Kwakel Open darts toegankelijker is voor dartspelers van alle niveaus dan ooit tevoren. Te meer de ‘normale’ opzet van het toernooi in stand blijft, met een poulefase gevolgd door een winnaars- en verliezersronde.

De organisatie hoopt dan ook vele Kwakelse en/of beginnende spelers te mogen ontvangen. Om (Kwakelse) vriendengroepen aan te moedigen aanwezig te zijn, is het eerste drankje gratis voor deelnemers die zich met drie of meer tegelijk aanmelden.

De Kwakel Open Darts 2026 vindt plaats op zaterdag 17 januari in Dorphuis De Quakel. Er wordt een opvolger gezocht voor René Kruit, die vorig jaar Tibor Hogervorst wist te verslaan in de finale Het Dorpshuis opent haar deuren om 12.00 uur, waarna om 13.30 uur het toernooi begint. Het inschrijfgeld bedraagt 5 euro. De minimale leeftijd voor deelname is 14 jaar. De organisatie ziet deze speciale editie van haar darttoernooi met veel enthousiasme tegemoet. Een enkele darter zal wellicht al uitkijken naar de 501e verjaardag van De Kwakel, wanneer de legs weer ‘gewoon’ op 501 punten aanvangen.

René en Tibor, de finalisten van verleden jaar. Foto: aangeleverd.