Special Needs & Inclusive Taekwondo Team winnaar 2025

Uithoorn/regio – Het jaar 2025 kende veel lokale en regionale sportieve hoogtepunten, maar een prestatie steekt er met kop en schouders bovenuit: de ongekende successen van het Nederlandse Special Needs & Inclusive Taekwondo Team op het wereldkampioenschap in Jesolo, Italië.

Afgelopen 5 oktober veroverde het team maar liefst 50 medailles – 22 goud, 17 zilver en 11 brons – aangevuld met twee teamtrofeeën. Daarmee kroonde Nederland zich tot overall wereldkampioen, een mijlpaal die zijn gelijke niet kent in de Nederlandse sportgeschiedenis.

De huldiging van de sporters uit Uithoorn en directe omgeving vond in november plaats op het Amstelplein. Voor de deur van Albert Heijn Jos van den Berg was een podium opgebouwd en klonk muziek, waardoor het plein veranderde in een feestlocatie. De medailles werden uitgereikt door Gertjan Roeleveld (Albert Heijn Jos van den Berg) en Peter Berveling (Geostick). Opvallend detail: waar in andere gemeenten de gemeente zelf het initiatief nam, kwam in Uithoorn de organisatie vanuit lokale ondernemers. Rick FM deed verslag.

Een weg vol uitdagingen

De weg naar dit succes was allesbehalve eenvoudig. Na een indrukwekkend WK in Nieuw-Zeeland in 2019, waar 27 medailles werden behaald, volgden jaren van coronabeperkingen. Trainingen verhuisden naar de buitenlucht en online, wedstrijden werden noodgedwongen digitaal georganiseerd. Het WK in Jesolo was het eerste fysieke wereldkampioenschap sinds die periode en kende zijn eigen obstakels. Storm Amy zorgde voor geannuleerde vluchten, deelnemerspassen kwamen laat en bij aankomst bleken medailles vast te zitten bij de douane. Coach David Chung moest zelfs twee weken later opnieuw naar Italië reizen om de prijzen veilig te stellen.

Lokale steun maakt verschil

Het team bestond uit 21 sporters uit diverse gemeenten, waaronder De Ronde Venen. Voor het vervoer naar de huldigingen werd een touringcar ingezet, mede mogelijk gemaakt door Taxi Van Dommelen. Stichting Special Needs Nederland spreekt haar dank uit aan alle sponsors en inwoners van Uithoorn en De Kwakel voor hun steun en donaties. Zonder hen was deze feestelijke afsluiting niet mogelijk geweest.

Nationaal coach David Chung blikt trots terug: “Dit is een resultaat van ongekend kaliber. Nederland heeft zich als een ijzersterke deelnemer gemanifesteerd en is overtuigend geëindigd als overall champion. Doorzettingsvermogen, samenwerking en lokale betrokkenheid maakten het verschil.”

De huldiging in november op het Amstelplein. Foto: aangeleverd.