Special Force toont talent op regionale spelen in Almere

Mijdrecht/Almere – Tijdens de regionale spelen in Almere trad dansgroep Special Force, geïnitieerd door Dansschool Enjoy’s Dance uit Mijdrecht, op met een energieke choreografie en behaalde een tweede plaats in de groepscategorie. De dag begon met een gezamenlijke warming-up en het ontsteken van het Olympisch vuur, waarna de dansers zich voorbereidden op hun optreden.

Special Force danste op het nummer Poker Face van Lady Gaga. Hun uitvoering, waarin techniek en expressie samenkwamen, was het resultaat van maanden oefenen. Het plezier en de uitstraling van de groep werden ook door de jury opgemerkt.

Individuele successen

Naast het groepsoptreden waren er individuele successen. Sylvia Kroon liet in haar solodans zien hoeveel zij gegroeid is sinds haar eerste optreden twee jaar geleden. Haar expressieve uitvoering leverde een tweede plaats op. Ook het duo Jersey Hessing en Charlotte Evers viel in de prijzen: zij behaalden de eerste plaats met een krachtige choreografie waarin samenwerking centraal stond.

De regionale spelen waren meer dan een wedstrijd. Voor de deelnemers betekende het een dag van ontmoeting, plezier en verbinding. De dansers lieten zien dat dans niet alleen draait om beweging, maar ook om expressie en samen genieten.

Het team van Special Force na afloop van hun optreden op de regionale spelen in Almere. Foto: aangeleverd.