Spanning te snijden in DRV-biljartcompetitie

De Ronde Venen – Afgelopen week speelden weer 56 spelers de twaalfde speelronde in de DRV-biljartcompetitie. Het verschil tussen de nummer een en twee is overbrugbaar, maar het zal in de laatste speelronde duidelijk worden welk team zich winterkampioen mag gaan noemen.

Geweldige partij

De Springbok 2 /Feka speelde een geweldige partij tegen De Merel 2 / Thijmen van Veen. Met 48 wedstrijdpunten gingen Jan Felix, Dick de Jong samen met Henk Veerhuis en Cees de Jong weer terug naar huis en deden goede zaken. Cens/Gortenmulder ontving thuis De Kromme Mijdrecht 3. Arjan Gotenmulder wist samen met Eric van de Bosch en Sander Pater hun partijen te winnen. Raymond Lannooy wist de overige partij te winnen.

Aansluiting

Om aansluiting te houden in de top van de competitie speelde Cens 2 met een zeer sterke opstelling tegen De Springbok 1. Dit betaalde zich uit in drie mooie overwinningen gespeeld door Collin Baars, Hans Bak en Jim van Zwieten. Hen Kandelaar wist zijn partij te winnen. Huidige koploper in de competitie de Merel 1/Thijmen van Veen had geen mededogen met DenB Diensten/De Springbok. Eric Aarsman, Bert Fokker en Kees Griffioen speelden een winnende partij. Donny Beets was te sterk voor Walter van Kouwen.

Goede zaken

De Biljartvrienden/Smit fietsen/2 Groen deed goede zaken bij De Kromme Mijdrecht 1. Jos van Wijk blijft constant goed spelen en staat niet voor niets tweede in het Dreamteam. Samen met Martien Heijman en Jan Koridon wonnen zij hun partij. Antonie Schuurman wist de overige partij te winnen. S.v. Veenland/Liquid Rubber blijft zich handhaven in de top 3 van de competitie en speelde een zeer degelijke partij tegen K.O.T. 87-1. Paul Verbruggen, Derk en Ron Hartsink pakten de overwinning. Richard Schreurs speelde een zeer sterke partij met een mooie serie tegen Adrie van Mer.

In een zeer spannende en gelijk opgaande strijd speelde De Kromme Mijdrecht 2 tegen de Merel 3/Thijmen van Veen. Beide teams wisten twee partijen te winnen. Deze werden gespeeld door Jos Vermeij en Arie Kranenburg en Caty Jansen en Hans van Rijn. Met slechts een wedstrijdpunt verschil ging de winst mee met de Vinkeveners.

Op de foto: Spanning te snijden in DRV-biljartcompetitie. Foto: aangeleverd.