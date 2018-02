“Snel aan de slag met fietsroutenetwerk”

Aalsmeer – Eén samenhangend en hoogwaardig fietsroutenetwerk, waarop fietsers vlot tussen de stedelijke kernen en vanuit het stedelijke gebied de natuur in kunnen fietsen. Mét aandacht voor beleving, bewegwijzering, herkenbaarheid en veiligheid. Dat is de ambitie van de bestuurders van de Metropoolregio Amsterdam (MRA), die daarmee willen bijdragen aan een goed bereikbare, duurzame en gezonde regio. Tot en met 2020 is hiervoor al 30 miljoen euro gereserveerd. Maar de bestuurders willen verder gaan en het complete netwerk in 2025 klaar hebben.

Op 7 februari hebben de Vervoerregio Amsterdam, provincies Noord-Holland en Flevoland, gemeenten van de Metropoolregio Amsterdam en Rijkswaterstaat een intentieverklaring getekend om dit fietsnetwerk volledig te gaan realiseren. Met het programma ‘Metropolitane Fietsroutes’ tonen de partijen in de Metropoolregio de gezamenlijke ambitie om de bereikbaarheid en toegankelijkheid van stedelijke gebieden en het tussenliggende vrije landschap te verbeteren.

In 2025 fietsen over de metropolitane fietsroutes

Er komt één aantrekkelijk netwerk van fietsroutes waarop fietsers voor zowel werk als recreatie vlot van stad naar stad en van stad naar het dichtbije vrije landschap kunnen fietsen. Doordat het huidige netwerk in kaart is gebracht is een goed beeld ontstaan van de kwaliteit van de huidige routes en de investeringen die nodig zijn om de ambitie te realiseren. Het vernieuwde fietsnetwerk – de metropolitane fietsroutes – wordt in stappen gerealiseerd. Er is al met diverse projecten gestart. De werkzaamheden aan de fietsroute langs het oude N201 tracé langs de nieuwe busbaan tussen Uithoorn, Aalsmeer en Hoofddorp gaan in 2019 van start.

Wethouder Van Duijn: “Enorme stap”

Wethouder Verkeer en Vervoer Robbert Jan van Duijn: “Ik ben heel blij dat alle partijen dezelfde kant op willen. Deze intentieverklaring toont aan dat alle Metropoolregiopartijen het belang van de fiets zien om deze regio bereikbaar en gezond houden. Het is een enorme stap richting realisatie van ontbrekende fietsroutes en het verbeteren van een aantal bestaande routes in gemeente Aalsmeer. Van de 30 miljoen euro van de MRA gaat meer dan 11 miljoen euro naar ons gebied. Zo krijgen we betere verbinding met Amsterdam, Schiphol, Uithoorn en Haarlemmermeer. Met de opkomst van de e-bike wordt het steeds vanzelfsprekender om de fiets ook voor langere afstanden dan binnenstedelijke ritjes te gebruiken. Dat zien we ook terug in de groeiende aantallen en in de toenemende ritafstand die met deze fietsen wordt afgelegd. We gaan nu snel aan de slag om een snel, comfortabel en aantrekkelijk fietsnetwerk in de Metropoolregio te realiseren.”