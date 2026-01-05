Sneeuwpret in Aalsmeer!

Aalsmeer – Zaterdag 3 januari werd nagenoeg heel Nederland wakker in een witte wereld. Ook in Aalsmeer was de sneeuw blijven liggen, weliswaar niet al te veel en omdat de temperatuur rond het vriespunt lag, was het snel naar buiten en genieten. De sneeuw bleef liggen, maar was in de middag een kledderboel geworden. De sneeuwpret was van korte duur, maar er is volop van genoten. De sleeën kwamen tevoorschijn, er zijn sneeuwpoppen gebouwd en menigeen is de deur uitgegaan voor een magische wandeling door Aalsmeer.

Zondag kon opnieuw kort verwonderd worden over het witte landschap, af en toe sneeuwde het, maar het waren in Aalsmeer vooral hagelbuien en dit betekende dat het glad zou worden. Gelukkig is er volop gestrooid. De mannen van de Meerlanden hadden het druk. Ze verdienen wel een compliment, dankzij hun inzet bleven de wegen begaanbaar.

Dik pak sneeuw

Maandag 5 januari bracht een nog veel wittere wereld. Net nadat de schoolbel was gegaan voor de eerste dag na de kerstvakantie begon het te sneeuwen en hoe. Een dik pak sneeuw. Hoe mooi en magisch. Natuurlijk zijn de pauzes op school gebruikt om sneeuwpoppen te maken en een sneeuwballen-gevecht te houden. Leuk, prachtig en genieten, maar let op elkaar, doe voorzichtig (op de weg) en maak als het lukt de stoep sneeuwvrij!

Foto’s: www.kicksfotos.nl

Foto: Karolina Grochowska

Foto: Kinderboerderij Boerenvreugd