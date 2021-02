Sneeuwpret en misschien schaatsen in Aalsmeer

Aalsmeer – Er is veel sneeuw en forse kou op komst. Code rood voor het hele land. Sneeuw betekent overlast voor verkeer, maar pret voor kinderen (en volwassenen). De sneeuwschuivers, winterlaarsen en zelfs de schaatsen worden al klaar gezet. Voor alle winterse activiteiten gelden wel de inmiddels bekende corona-regels (afstand houden en geen samenscholing), maar ga vooral met het gezin genieten van de sneeuw. Maak een sneeuwpop, hou een klein sneeuwballengevecht en/of ga aan de wandel door het mooie witte landschap.

Skeelerbaan in Kudelstaart

Ondertussen worden ook al plannen gesmeed om ijsbanen te maken, want na de sneeuw blijft het nog een weekje flink vriezen en dus kan er mogelijk geschaatst worden. De ijsmeesters van Kudelstaart hebben ook positieve zin om aan de slag te gaan en staan klaar om de skeelerbaan aan de Wim Kandreef om te toveren in een schaatsbaan.

De komende dagen gaan zij hun uiterste best doen om in ieder geval de jeugd te kunnen laten schaatsen op een mooie ijsbaan. Het weer is de ijsmakers in ieder geval gunstig gezind, dus duimen maar of het ook echt lukt om de ijsbaan maandag open te stellen voor publiek. Hou voor alle info de facebook-pagina van Schaatstrainingsgroep VZOD in de gaten of kijk op www.stgvzod.nl

Foto: www.kicksfotos.nl. De entree van de skeelerbaan in Kudelstaart.