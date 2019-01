Sneeuw- en ijspret in Aalsmeer, ook foto’s?

Aalsmeer – Rond half elf in de ochtend van dinsdag 22 januari begon het te sneeuwen en tot ongeveer half vier ’s middags bleven de vlokjes uit de lucht vallen. Het leverde een best flinke laag sneeuw van zo’n vijf centimeter op en dit betekende sneeuwpret.

Tijdens de pauze op de scholen vonden vooral sneeuwballen-gevechten plaats tussen de wat oudere leerlingen. De jongsten vermaakten zich vooral met het maken van een sneeuwpop en sleetje rijden. De kinderen en de juffen van basisschool De Brug gingen ook naar buiten en hadden veel plezier in de sneeuw (zie foto).

Na school snelde menigeen naar huis om nog meer te gaan genieten van de sneeuw. Er zijn prachtige sneeuwpoppen ‘gebouwd’ en er is volop met de slee van heuveltjes ‘geraced’.

De eerste foto’s van sneeuw- en ijspret hebben de redactie al bereikt en zijn prachtig. Ze krijgen donderdag een mooi plekje in de krant. Ook foto’s gemaakt van plezier in de sneeuw of van het rondje schaatsen op de landijsbaan in Kudelstaart en wilt u/jij deze delen met de lezers van de Meerbode? Stuur ze snel door naar de redactie van de krant (tot woensdag 10.00 uur): redactieaalsmeer@meerbode.nl