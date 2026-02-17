Sluiting woning na ontdekking hennepkwekerij

Vinkeveen – Een woning aan de Waverbancken in Vinkeveen is verleden week per direct voor drie maanden dichtgezet, nadat de politie in het pand een professionele hennepkwekerij aantrof. Agenten traden binnen na meldingen van medebewoners over een sterke henneplucht in de buurt.

In de woning trof de politie ruim 300 planten aan. Een 41-jarige inwoner van de gemeente De Ronde Venen is aangehouden. De politie doet verder onderzoek naar de herkomst van de kwekerij en mogelijke betrokkenen. Op de ramen van het pand hangt inmiddels de bekende gemeenteposter met de tekst ‘Op last van de burgemeester is dit pand gesloten‘.

Risico’s

De burgemeester besloot de woning tijdelijk te sluiten op basis van de Opiumwet. Met de maatregel wil de gemeente voorkomen, dat de locatie bekend blijft staan als drugspand en daarmee de openbare orde in de wijk verstoren. Gedurende de sluiting mag niemand het pand betreden, ook de bewoners niet.

De gemeente wijst op de risico’s van dit soort kwekerijen in woonwijken. Door illegale stroomaftap en het gebruik van gevaarlijke materialen is de kans op brand aanzienlijk groter. Daarnaast gaan drugslocaties volgens de gemeente vaak gepaard met andere vormen van criminaliteit.

Ontdekking van een hennepkwekerij leidde tot sluiting van een woning in de wijk Waverbancken in Vinkeveen. Foto: archief.