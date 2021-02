Sluiting woning aan Schoorsteen vanwege hennepteelt

Aalsmeer – Op donderdag 18 februari heeft de burgemeester een woning tijdelijk laten sluiten aan de Schoorsteen. In het pand is een inrichting voor een hennepplantage aangetroffen met ruim 600 plantenpotten met potgrond en hennepresten. Dit is in strijd met de Opiumwet.

De politie stelde vast dat de woning werd gebruikt voor hennepteelt. De woning was niet bewoond en volledig ingericht op het kweken van hennep. Hierbij was er ook sprake van diefstal van energie en water. De politie heeft het pand onmiddellijk ontruimd, vervolgens besloot de burgemeester het pand per direct te sluiten.

Gido Oude Kotte, burgemeester van Aalsmeer: “Helaas gaat het bij dit pand om een tweede sluiting. Eerder is op dit adres ook al hennepteelt aangetroffen en werd het pand tijdelijk gesloten. Dergelijke criminele activiteiten zijn niet goed voor de veiligheid in de wijken. Met de tijdelijke sluiting willen wij drugsoverlast en herhaling van de illegale activiteiten tegengaan.”