Sloop Passage Molenhof Mijdrecht feestelijk ingezet

“Eindelijk is het zover”

Mijdrecht. Er ontsnapte een zucht van verlichting aan de mond van directeur Hoogvliet Beheer Cor-Jan Schreuder vlak voordat de ‘feestelijke sloophandeling’ zou plaatsvinden aan de oude opstallen van de Molenhof Passage in de Dorpsstraat: “Eindelijk is het zover!” Met recht kon hij zich dat laten ontvallen, want na in totaal twaalf jaar overleg met de gemeente, bezwaarschriften van omwonenden, het maken en aanpassen van het ontwerp voor een plan met winkels en woningen op de hoek van de Kerkvaart en de Dorpsstraat, een nieuwe woning voor het echtpaar Van Beek enzovoort, kan er spijkers met koppen worden geslagen. Te beginnen met de sloop van de oude opstallen wat zo’n tien weken in beslag zal nemen. Een eerste aanzet daarvan werd na de ontvangst van genodigden in de voormalige winkelruimte van Blokker en korte toespraken van Cor Jan Schreuder en wethouder David Moolenburgh, buiten uitgevoerd. Laatstgenoemde kon samen met een van de toekomstige bewoners, Stefan Nap, hiervoor aan de bak. Beiden werden met een hoogwerker naar het punt gebracht waar zij met sloophamers op het bord Passage Molenhof konden inbeuken om het van de gevel te verwijderen. Dat lukte prima, waarna het verwijderen van de oude opstallen en realisatie van het nieuwe Molenhof eindelijk hun vervolg kunnen krijgen. Voor meer nieuws hierover lees de Nieuwe Meerbode van woensdag 20 september