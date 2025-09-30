Sjors laat kinderen proeven van sport en cultuur

De Ronde Venen – Alle basisscholen in De Ronde Venen hebben vorige week het boekje Sjors Sportief & Creatief ontvangen om uit te delen aan hun leerlingen, dat een overzicht geeft van een groot aantal sportieve en creatieve activiteiten in De Ronde Venen. Kinderen kunnen kijken wat ze leuk vinden en waaraan ze deel willen nemen. De eerste boekjes werden vorige week symbolisch door de wethouders Maarten van der Greft en Cees van Uden overhandigd aan de kinderburgemeesters Nina van Kouwen en Thijs Hoogerdijk.

De overhandiging gebeurde onder toeziend oog van veel schoolkinderen op de basisscholen waar de kinderburgemeesters leerling zijn. Nina van Kouwen zit op de Pijlstaartschool in Vinkeveen en kreeg daar het boekje uit handen van wethouder Cees van Uden. Thijs Hoogerdijk is leerling van het Kidscollege in Wilnis en kreeg het boekje van wethouder Maarten van der Greft.

Kennismaken met sport en cultuur

In Sjors Sportief & Creatief staan allerlei sportieve en creatieve activiteiten die er in de gemeente te doen zijn op een rij. Kinderen kunnen door het boekje bladeren en kijken wat hen leuk lijkt. Bij de meeste activiteiten is een gratis proefles mogelijk, op die manier kunnen zij kennis maken met verschillende sporten, maar bijvoorbeeld ook met muziek maken of theater.

Wethouder Maarten van der Greft: “Sport en cultuur moet toegankelijk zijn voor ieder kind. Sporten is belangrijk voor je gezondheid, geeft kinderen meer zelfvertrouwen en helpt kinderen bij het ontwikkelen van hun motorische vaardigheden. Cultuur is in feite sport voor de geest, het stimuleert de creativiteit. Daarnaast is het natuurlijk hartstikke leuk om samen met vriendjes en vriendinnetjes actief bezig te zijn. Dus ik roep alle kinderen op het boekje door te nemen en aan een aantal activiteiten deel te nemen om te ervaren hoe leuk sport en cultuur is.’’

Het boekje is ook digitaal te bekijken via www.sjorsportief.nl

De kinderburgemeesters Nina van Kouwen (foto) en Thijs Hoogerdijk kregen uit handen van de wethouders Cees van Uden en Maarten van der Greft het eerste exemplaar van Sjors Sportief & Creatief uitgereikt. Foto: aangeleverd.