Senioren stralen tijdens muzikale middag

Regio – Veel senioren keken er al weken naar uit; zaterdag 14 maart was het eindelijk zover: de jaarlijkse seniorenmiddag van de Lionsclub Mijdrecht-Uithoorn-Wilnis. Meer dan 200 inwoners van 80 jaar en ouder uit de gemeenten Uithoorn en De Ronde Venen kwamen samen in Oasis Party Centrum & Events voor een middag vol muziek, ontmoeting en gezelligheid.

Bij aankomst werden de gasten hartelijk ontvangen met een kop koffie of thee en een ambachtelijke gevulde koek. Al snel vulde de zaal zich met vrolijk geroezemoes, herinneringen en ontmoetingen. Voor veel bezoekers is deze middag een van de hoogtepunten van het jaar.

Afwisselend programma

Op het podium volgde een afwisselend muzikaal programma. Sophie, Erwin Fillee en Willeke D’estell zorgden voor een sfeervolle start. De hoofdact van de middag was zangeres Justine Pelmelay, die in 1989 Nederland vertegenwoordigde op het Eurovisie Songfestival met het lied Blijf zoals je bent. Met haar warme stem en herkenbare Indische liedjes wist zij het publiek zichtbaar te raken. In de zaal werd volop meegezongen en genoten. Een van de bezoekers verwoordde het treffend: “Eigenlijk kom ik het huis niet meer uit, maar hiervoor maakte ik een uitzondering. Het was een geweldige middag.”

Voor de leden van de Lionsclub is dat precies waar zij het voor doen. De seniorenmiddag is bedoeld om mensen die soms ook met eenzaamheid te maken hebben een middag vol aandacht, plezier en verbondenheid te geven.

Justine Pelmelay tijdens de seniorendag. Foto: Martin van Wiltenburg.