Uithoorn/De Ronde Venen – Maandag 27 oktober stond voor 46 senioren uit Uithoorn en Amstelhoek in het teken van beweging, ontmoeting en inclusie. De Zonnebloem Uithoorn/Amstelhoek en de Riki Stichting organiseerden een excursie naar het Friendship Sports Centre in Amsterdam-Noord, een plek die meer is dan een sporthal. Het is een thuisbasis voor mensen met een beperking, waar wekelijks zo’n 2.000 sporters terechtkunnen in een veilige, volledig toegankelijke omgeving. Ondanks de regen vertrok de bus vol verwachting.

Na een warme ontvangst met koffie en appeltaart werden de deelnemers begeleid naar de sporthal. Daar volgde een energieke warming-up, waarna de groepen zich stortten op activiteiten als boccia (een variant van jeu de boules), zitvolleybal en het kleurrijke parachutedoekspel. Het plezier was voelbaar: beweging werd hier geen verplichting, maar een gezamenlijke ontdekking.

Tijdens de uitstekende warme lunch ontstond ruimte voor gesprek en verbinding. Voor velen was het niet alleen een sportieve dag, maar ook een kans om sociale contacten te versterken, een aspect dat in tijden van toenemende eenzaamheid onder ouderen van onschatbare waarde is.

De terugreis naar Uithoorn bracht een voldane groep huiswaarts. Het succes van deze dag benadrukt hoe belangrijk samenwerking tussen organisaties is om ouderen actief en betrokken te houden. Zonder de inzet van vrijwilligers – van het halen en brengen tot het begeleiden in de sporthal – zou dit niet mogelijk zijn. Hun bijdrage maakt het verschil tussen thuisblijven en deelnemen.

Wie zich aangesproken voelt om ook een leven te verrijken, kan zich melden via zonnebloem.uithoorn@gmail.com.

Op de foto: Senioren in beweging bij Friendship Sports Centre. Foto: aangeleverd.