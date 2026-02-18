‘Senior Sportief Actief De Ronde Venen’ in de sneeuw

Vinkeveen/Tirol – Zaterdag 24 januari vroeg stapten 40 deelnemers en introducés van ‘Senior Sportief Actief De Ronde Venen’ in de bus voor een langlauf- en wandelreis in Reutte in het Lechtal/Tirol, Oostenrijk. Niet ongenoemd mag blijven: de aanwezigheid van de kersverse ‘55+ Sporter van het jaar 2025’, Joke Honig (81).

De volgende morgen kregen zestien deelnemers de hernieuwde instructie voor het langlaufen. De wandelaars liepen in verschillende groepen vanuit Nesslwängle naar de Adles-horst waar een prachtig uitzicht was op Haldersee. Enkele deelnemers hadden zelf hun skiuitrusting meegenomen en zij werden deze week, zo mogelijk, bij een skilift afgezet en aan het eind van de middag weer opgehaald.

Maandag was de bestemming Heiterwang in de Zugspitz Arena, een sprookjesachtig gebied met voldoende wandelgelegenheid en mooie loipes voor de langlaufers. Ehrwald werd een dag later bezocht. Net als op eerdere en latere dagen trof men elkaar regelmatig in gezellige gelegenheden voor koffie en/of taart, maar ook voor de lunch, vaak met de favoriete goulashsoep of kaiserschmarrn. Na het diner werd de dag afgesloten met de traditionele fakkeltocht met aan het eind de bekende glühwein.

Wandelen

In Tannheim liep een aantal deelnemers door een fraai bos naar de Visalpsee, waar uiteraard het nodige gegeten en gedronken werd. Wandelen bevordert de eetlust. Omdat de loipe in Warth-Ströcken door verse sneeuw vaak minder goed te zien was, koos een aantal langlaufers ervoor om ook te gaan wandelen. Na een Bauernbuffet stond een muziekavond op het programma. Al wandelend werd nog een bezoek gebracht aan de Highline179: een hangbrug van 406 meter lang op een hoogte van 114 meter boven het dal, daar waar de B179 loopt.

Zaterdagmorgen 31 januari vertrok men weer uit Reutte en na een heerlijk diner in Zeddam werden de laatste deelnemers ’s avonds in Vinkeveen afgezet.

Op de foto (boven): Wandelaars in de sneeuw. Foto: aangeleverd.

Op de foto (onder): Ook de langlaufers genoten. Foto: aangeleverd.