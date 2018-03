Selina klaar voor WK twirlen in Noorwegen

Aalsmeer – Vanaf het NK twirlen in januari tot afgelopen weekend heeft Selina van SV Omnia 2000 een strak trainingsschema met diverse bondstrainingen gehad. Dit als aanloop naar het WK twirlen dat van 28 maart tot en met 1 april gehouden wordt in Lillehammer in Noorwegen.

Als afsluiting van alle trainingen werd afgelopen weekend in Noordwijk een verplichte wedstrijd gehouden voor de hele Nederlandse equipe. Bij de junioren mag Selina meedoen met de onderdelen: 1-baton en 2-baton en is reserve bij solo dance twirl en duo twirling. In de categorie senioren doet ze mee met: small team twirling, small team dance twirl en het large team. Aan de hoge punten die ze van de jury kreeg is te zien dat ze er helemaal klaar voor is.

Het bestuur en alle twirlsters van SV Omnia 2000 wensen Selina en haar coach Valerie heel veel succes tijdens dit WK. Wil je het WK via life-streaming volgen? Houdt hiervoor de website of facebook van NBTA Nederland in de gaten.