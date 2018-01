Uithoorn – Woensdagavond 10 januari is een scooterrijder gewond geraakt op de koningin Maximalaan in Uithoorn. De scooterrijder is, door nog onbekende oorzaak, achterop een auto gereden. De scooterrijder raakte door de botsing dusdanig gewond dat hij per ambulance naar een ziekenhuis is vervoerd. De politie stelt een onderzoek in naar de toedracht.

Foto: Davey Photography/ Davey Baas