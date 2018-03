Schoonmaken, klussen en wandelen op NLdoet

Aalsmeer – Stichting SPIE is druk met de voorbereiding van een nuttige actie, namelijk het zwerfvuil opruimen wat in de Westeinderplassen ligt of zwerft op de oevers. Zaterdag 10 maart wordt met steun van NLdoet deze schoonmaakactie weer georganiseerd.

Elk jaar wordt er veel troep gevonden en opgeruimd. En ook hier geldt, vele handen maken ligt werk. Dus alle hulp is welkom. Kom met je boot, dit hoeft geen praam of bok te zijn, maar let wel op dat de boot vies kan worden en tegen een stootje moet kunnen. Heb je geen boot? Ook dan ben je welkom, dan mag je vast met iemand meevaren. Opgeven kan door een mailtje te sturen naar info@pramenrace.nl. Geef gelijk dan even door of je met of zonder een boot komt. Hoe meer mensen en boten, hoe schoner de Westeinder wordt!

NLdoet

Het Oranje Fonds organiseert op 9 en 10 maart, samen met duizenden organisaties in het land, weer NLdoet; de grootste vrijwilligersactie van Nederland. NLdoet zet vrijwilligerswerk in de spotlights en nodigt iedereen uit om een dagje de handen uit de mouwen te steken.

Woon- en Dagcentrum Amstel-Meer

Zo is Woon- en Dagcentrum Amstel-Meer op zoek naar mensen die vrijdag 9 maart bij verschillende klussen willen helpen maar ook naar mensen die willen helpen bij een leuke dagbesteding voor de cliënten. De klussen en activiteiten variëren van werkzaamheden in de tuin, een grondige schoonmaakbeurt aan de snoezelruimte, een fijne wandeling met de cliënten en ook worden er pannenkoekenbakkers gezocht.

Lijkt het u/jou leuk om op vrijdag 9 maart te helpen bij één of meerdere klussen? Of zou u graag wat meer informatie willen? Neem dan een kijkje op www.nldoet.nl en bekijk alle klussen in Aalsmeer. Voor het dagje klussen bij Amstel-Meer kan rechtstreeks contact opgenomen worden met Amstel-Meer via activiteiten.amstelmeer@onstweedethuis.nl