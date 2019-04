School De Poldertrots maakt plaats voor woningbouw

De Ronde Venen – De gemeente verkoopt het voormalige schoolgebouw De Poldertrots in Waverveen. Op het terrein worden vier rijwoningen plus een vrijstaande woning gebouwd. Dinsdag 23 april tekende wethouder Rein Kroon, in aanwezigheid van een aantal omwonenden, de verkooppapieren namens de gemeente. De Poldertrots is een aantal jaar niet meer als school in gebruik. Wethouder Rein Kroon (Ruimtelijke Ordening): ,,De afgelopen jaren hebben we op verschillende manieren onderzocht of de school en de grond een andere bestemming kon krijgen. Bijvoorbeeld als kleinschalige woonvorm voor kwetsbare doelgroepen. Dat is helaas niet gelukt. Daarom heeft het college nu besloten de grond te verkopen.’’ De koper van de grond is het Mijdrechtse bedrijf Van Schie. Van Schie heeft tot doel hier een aantal aantrekkelijke starterswoningen te realiseren om zo in een behoefte te voorzien van met name de Waverveense jongeren. Ook is er op het terrein ruimte voor een vrijstaande woning. Om de bouw mogelijk te maken moet het bestemmingsplan gewijzigd worden. Nadat het bestemmingsplan is gewijzigd en de omgevingsvergunning is afgegeven, beginnen de werkzaamheden.

Fotobijschrift:

Wethouder Rein Kroon en Linda van Schie na ondertekening van de koopovereenkomst voor de Poldertrots