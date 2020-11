Aalsmeer – De jaarlijkse Schoenendoosactie op de Jozefschool, waarbij kinderen iets van zichzelf weggeven voor een kind in armoede van Albanië tot aan Zambia, heeft goed gewerkt. Vorige week hebben de leerlingen schoenendozen versierd en gevuld met schoolspullen, spulletjes voor persoonlijke verzorging, onder andere zeep, speelgoed en een knuffel. Ruim honderd dozen zijn er gevuld en 460 euro bijeen gebracht om de verzending mogelijk te maken.

Coronatijd vraagt om creatieve oplossingen. Via de digiborden is er toch een kleine viering in de school gehouden met als thema de Schoendoosactie. Alle groepen, van 1 tot en met 8, konden de inzameling volgen. Alle dozen werden in de hal verzameld, er zijn gedichten voorgelezen door de kinderen en ter afsluiting klonk door de hele school het schoendooslied.

Wat een ongelofelijke mooie opbrengst van de kinderen voor kinderen. De Schoenendoosactie bestaat al meer dan 25 jaar op de Jozefschool. De basisschool in de Gerberastraat heeft al meer dan één miljoen schoenendozen mogen uitdelen aan jongens en meisjes over de wereld.