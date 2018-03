Schipholfonds trakteert Watersport Verenigingen

Amstelland – Afgelopen vrijdag hebben de bestuursleden van het Schipholfonds een bedrag van 74.857 euro uitgereikt aan organisaties die actief zijn op het gebied van sportief bewegen in de omgeving van Schiphol. De Watersport Verenigingen Braassemermeer, Schiphol, Noord-Zuid Nieuwkoop en Nieuwe Meer hebben elk een donatie ontvangen van 5.000 euro voor de aanschaf van een RS Feva zeilboot. Deze tweemans boot is zeer geschikt voor jeugd vanaf 12 jaar.

Het Schipholfonds is in 1994 opgericht, op initiatief van Amsterdam Airport Schiphol, met als doel de maatschappelijke betrokkenheid van de luchthaven met de omgeving tot uiting te brengen. Het fonds ontvangt jaarlijks een schenking van de luchthaven. Het Schipholfonds steunt projecten die als thema sportief bewegen hebben. Voor dit thema is gekozen omdat bewegen bij uitstek mensen verbindt en bijdraagt aan goede gezondheid. Meer informatie is te vinden op de website www.schipholfonds.nl