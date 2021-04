Schipholfonds helpt bij sportieve initiatieven

Schiphol – Wat hebben een skatepark met een rolstoelvriendelijke route, een racerunner en materialen om salto’s en schroeven in het zwembad te oefenen gemeen? Ze zijn allemaal mede mogelijk gemaakt door het Schipholfonds. Vrijdag 26 maart werden donaties uitgereikt aan sportclubs en initiatieven die zich inzetten voor sport en beweging in de omgeving van Schiphol.

Skaten in Muiden

Drie jonge skaters uit Muiden namen vorig jaar het initiatief om een skatepark op te richten. Met hulp van de gemeente, crowdfunding en een donatie van het Schipholfonds lijkt dat nu te gaan lukken! Het skatepark wordt toegankelijk voor iedereen van jong tot oud. Er is zelfs een rolstoelroute in het plan opgenomen, met lage hellingen en kleine ramps die veilig zijn voor de rolstoel en voor beginnende skaters.

Bewegen zonder beperking

Sporten is goed voor iedereen en daarom moet iedereen ook de kans krijgen om te kunnen bewegen. Bij atletiekvereniging Startbaan in Amstelveen kunnen mensen met een lichamelijke beperking nu de atletiekbaan op met de racerunner. Deze driewieler is een loopfiets waarmee mensen die moeite hebben met lopen en rennen toch kunnen bewegen. Het Schipholfonds heeft al meerdere atletiekverenigingen kunnen verblijden met een racerunner.

Ook een aanvraag doen?

Wil je een aanvraag doen voor een zeilboot voor de scoutinggroep, een beachvolleybalveld of een pannakooi in jouw buurt? Kijk dan of jouw sportieve initiatief in aanmerking komt voor een donatie. En wie weet kan het Schipholfonds jou een volgende keer verblijden. Kijk snel op www.schipholfonds.nl.

Foto: Racerunner voor atletiekvereniging Startbaan. Foto: Schipholfonds