Schilderijenexpositie in Bilderdijkhof

Uithoorn – Het schilders Collectief ‘Biezenwaard Creatief’ is een groep enthousiaste kunstschilders, die elke week samen komt in Uithoorn om met hun hobby bezig te zijn. Het doel is om te werken aan de individuele ontwikkeling waardoor ieder in zijn gekozen techniek en materiaal tot steeds betere kunst komt.

Daarnaast is plezier ook een belangrijk element.

Tot en met vrijdag 18 december bestaat de mogelijkheid om op werkdagen van 9.30 tot 12.00 uur hun jaarlijks terugkerende expositie te gaan bezoeken bij ‘VITA welzijn en advies’ in het Wijksteunpunt aan de Bilderdijkhof.

Gemengde technieken

De basis is aquarel, maar er wordt ook getekend met potlood, pen, pastelkrijt en houtskool. Een aantal mensen heeft voorkeur voor acrylverf. Natuurlijk resulteert dit alles ook in werken die gemaakt zijn met gemengde technieken.

Zeker een aanrader om een vijftigtal kleurrijke werkstukken wat nader te gaan bezien of met de komende feestdagen in het vooruitzicht, misschien om iets bijzonders om aan te willen schaffen.