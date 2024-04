Gemeentebelangen speelt ‘De Kroongetuige’

Uithoorn – De fractieleden van Gemeentebelangen hebben de gemeente vorige week op een bijzondere manier verkend – met het spel “De Kroongetuige”! Dit spannende outdoor escaperoom avontuur voerde hen door het Bamboelabyrint Nirwana en over de door Uithoorn en De Kwakel. Er werd gestart bij bamboelabyrint Nirwana. De raadsleden werden geboeid het bamboelabyrint ingestuurd, waar ze na een uur puzzelen en lachen de uitgang vonden en zich bevrijdden van handboeien! Daarna genoten ze van een welverdiend stukje taart in de tuin – een perfecte beloning na hun doolhofavontuur. Vervolgens sprongen ze op hun fietsen voor deel twee van “De Kroongetuige”. Met een landkaart vol (cryptische) aanwijzingen op zak werden ze langs allerlei interessante plekken geleid. Met uitdagende opdrachten en pittige puzzels kon de route worden gevonden en de nodige gegevens worden verzameld. Om de oververhitte hersenen onderweg te koelen werd in het zonnetje op de Wilhelminakade een ijsje genuttigd en kon de weg worden vervolgd. Met de nodige hints lukte het om de juiste route te vinden en de benodigde gegevens te verzamelen om de laatste code te kraken en uiteindelijk de schat te vinden!

Enthousiast

Gemeentebelangen is enthousiast over “De Kroongetuige”. Het is een geweldige manier om de mooie en historische plekken in Uithoorn en De Kwakel te ontdekken. Je kunt het spel in één keer spelen of deel voor deel. Tip van Gemeentebelangen: neem de tijd en geniet van dit fantastische uitje. Het eerste deel duurt ongeveer 1,5 uur, inclusief een heerlijk eigengebakken taartje. Voor het fietsgedeelte moet je zo’n 4 uur uittrekken, zeker ook omdat je onderweg allerlei leuke terrasjes tegenkomt.