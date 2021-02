Schaatsen op ijsbaan Kudelstaart populair

Aalsmeer – Schaatsen op de Poel is vooralsnog een droom voor schaatsliefhebbers, zeker voor hen die graag wat langere tochten maken. Nu de vorst aanhoudt, groeit de kans dat de Westeinder, in ieder geval de Kleine Poel, verandert in een ijsvlakte. De gemeente helpt in deze een handje mee. Vanaf morgen (donderdag 11 februari) geldt er een vaarverbod op de Westeinderplassen. Haal de boot dus maar uit het water en de schaatsen uit het vet.

Velen hebben dit al gedaan en zijn reeds bij de diverse schaatsenslijpers langs gegaan om ‘scherp’ op het ijs voor de dag te komen. En dit kan nu al, op de natuurijsbaan in Kudelstaart, aan de Wim Kandreef, die sinds woensdag open is.

Schaatsen op de baan door jong en oud(er). Foto’s: Senna Menks

De ijsmeesters doen hun uiterste best om de baan goed begaanbaar te houden, maar de hogere temperaturen overdag en de vele bezoekers zorgen ervoor dat er regelmatig bijgewerkt moet worden. Woensdagmiddag moest daarom de baan eerder dan gepland dicht, maar ga de komende dagen zeker kijken en schaatsen. Er gelden corona-regels, maar daar houdt iedereen zich natuurlijk wel aan. Het is tot slot geweldig om te mogen en kunnen schaatsen! Nog niet overtuigd? De foto’s van Senna Menks maken u/jou vast enthousiast(er)!