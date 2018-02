Schaatsen met lichtjes op ijsbaan Kudelstaart

Kudelstaart – Er is sinds de opening van de ‘coolste ijsbaan van Kudelstaart’ afgelopen zondag 25 februari dagelijks volop geschaatst. Het is een groep vrijwilligers van stg VZOD gelukt om de skeelerbaan aan de Wim Kandreef om te toveren tot ijsbaan en, even zo belangrijk, in goede staat te houden.

De ijsbaan is dagelijks open vanaf negen uur in de ochtend tot het kan in de namiddag. Het zonnetje laat zich goed zien en dit is natuurlijk heerlijk, maar deze warmte gaat tot koste van het ijs. De vrijwilligers laten zich hierdoor niet uit het veld slaan, absoluut niet zelfs. Dagelijks wordt aan het einde middag gestart met het prepareren van de baan, zodat de volgende dag weer een gladde ijsvloer gepresenteerd kan worden. En deze inzet wordt enorm gewaardeerd door de inwoners. De vrijwilligers krijgen veel complimenten en bedankjes. En terecht toch, wat een kanjers!

Disco en lichtjes

Het is kouder aan het worden, ook overdag, en dit komt de ijsbaan qua dikte alleen maar ten goede. De Schaatstrainingsgroep VZOD heeft daarom besloten om naast ‘gewoon’ schaatsen, wat al geweldig is, ook activiteiten te gaan organiseren. Woensdag 28 februari gaat de baan om 9.00 uur open en kan ieder die dat wil rondjes schaatsen. Van 19.00 tot 19.30 uur wordt een disco gehouden en vanaf 19.30 uur is er schaatsen met lichtjes. Deelname bedraagt 2 euro voor een kleurrijke toorts en een kop chocolademelk.

Stempelposten

Donderdagmorgen 1 maart staat de ‘coolste ijsbaan van Kudelstaart’ in het teken van de Elfstedentocht. Van 10.00 tot 12.00 uur kunnen liefhebbers met een stempelkaart langs stempelposten schaatsen en door zoveel mogelijk rondjes te schaatsen stempels verzamelen. Iedereen is van harte welkom.