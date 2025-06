Samens lanceert ‘Zomer van de Ontmoeting’

De Ronde Venen – Na het succes van De Week van de Ontmoeting lanceert Samens, coördinator van het project Een tegen Eenzaamheid, dit jaar een nieuw initiatief: de Zomer van de Ontmoeting. Deze vindt plaats in de vakantieperiode, van 21 juli tot en met 31 augustus.

Juist in de zomervakantie voelen veel mensen zich alleen. Scholen zijn dicht, buurtactiviteiten liggen stil en mensen in de buurt, jouw straat, zijn op vakantie. Met De Zomer van de Ontmoeting wil Samens laten zien wat er gebeurt in de gemeente en dat is meer dan je denkt.

Organisaties, verenigingen en inwoners worden opgeroepen om activiteiten aan te melden die in deze periode plaatsvinden en waar anderen bij kunnen aansluiten. Dit kan gaan om een speciaal initiatief voor de zomer zoals een picknick, buurt-BBQ, fietstocht of speurtocht of een reguliere activiteit die doorgaat in deze weken (bijvoorbeeld bloemschikken, biljarten of een kaartavond). Aanmelden kan tot uiterlijk 6 juli via luisterpunt@stichtingsamens.nl.

Periode van ontmoeting

De activiteiten worden gebundeld in een activiteitenoverzicht, dat vanaf 16 juli breed wordt gedeeld. Zo kunnen inwoners makkelijk iets vinden om aan deel te nemen. Iedereen heeft behoefte aan contact, wil zich welkom voelen en ergens bij horen. Door een activiteit te organiseren en aan te melden, help je mee om van deze zomer een periode van ontmoeting te maken.

Bespreekbaar maken

De campagne ‘Eén tegen Eenzaamheid’ is een initiatief met als doel eenzaamheid bespreekbaar te maken en terug te dringen. In De Ronde Venen werkt Samens hierin samen met een brede lokale coalitie, bestaande uit onder meer Bibliotheek Utrechtse Venen, Buurtgezinnen, Cazas, Eiland van Hein, Gezinsbuddy, Gezonde Venen, ’t Gilde, Gouderdom, Handje Helpen, Kwadraad, NPV De Ronde Venen, OBV Abcoude/Baambrugge, Senior Sportief Actief, Stichting De Paraplu, St. Tjitze Hesselius, Thuisgekookt en Zonnebloem afdeling Wilnis/De Hoef.

